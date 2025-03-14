Исключительно «Майбах»: Гоген Солнцев обозначил требования к подаркам от женщин

Исполнитель и шоумен Гоген Солнцев заявил, что хотел бы получить в подарок от возлюбленной последнюю модель Mercedes-Benz Maybach и ему надоели нищие дамы сердца, сообщает Газета.ru .

Он также рассказал, что более 20 лет назад на первые заработки с выступлений он купил первый автомобиль — Hyundai Getz. Машина до сих пор находится в хорошем состоянии.

Затем шоумен приобрел Mini Cooper, но он дорого обходился в обслуживании и его пришлось продать.

Сам Солнцев — опытный автомобилист, но предпочитает ездить очень осторожно из-за «дураков и лихачей», которых хватает на дорогах. Также он часто выбирает такси или услуги корпоративных водителей.

Ранее Солнцев заявил в программе «ДНК», что его супруга Полина Давыдова изменяла ему с водителем.

В свою очередь звезда шоу-бизнеса Анастасия Волочкова разделась для фотографии в Maybach.