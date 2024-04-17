Исчезнувшего в Альпах немецкого миллиардера Хауба нашли в Москве

Пропавшего в 2018 году немецкого миллиардера нашли у любовницы в Москве

Немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, который загадочно пропал в Альпах в 2018 году, обнаружили в Москве, где он проживает со своей русской любовницей. Прокуратура ФРГ начала проверку, сообщает Lenta.ru .

Хауб возглавлял немецкий холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, и считался одним из богатейших людей Германии.

Бизнесмена в последний раз видели в начале апреля 2018 года на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. После этого Хауб перестал выходить на связь. Его семья потратила значительную своего состояния на поиски мужчины, но они не дали результата.

В 2021 году окружной суд Кельна официально признал Карла-Эривана Хауба мертвым, а управление семейным бизнесом перешло его брату Кристиану.

Однако немецкие журналисты не прекратили расследование таинственного исчезновения Хауба. Первые сообщения о найденном бизнесмене появились около года назад. Немец попал в кадр видеосъемки в феврале 2021 года в Москве.

Также не оставлял попыток найти брата и Кристиан. Он нанял частных детективов и израильско-американскую фирму, которая имела доступ к системе видеонаблюдения российской столицы. Им удалось найти в системе снимки Хауба.

По мнению журналистов, Хауб уехал в Россию к своей любовнице Веронике Ермиловой, которая на 20 лет моложе него. Россиянка работает в петербургской компании, которая специализируется на организации туров для лыжников и альпинистов. Связь миллиардера и Ермиловой подтверждают большое количество их совместных поездок и телефонных разговоров.

Немецкие журналисты считают, что Кристиан еще до заседания суда в 2021 году видел кадры с московских камер видеонаблюдения и знал о судьбе брата. При этом он под присягой заявил, что не располагает достоверными подтверждениями, что Карл-Эриван жив.

По факту случившегося прокуратура Кельна начала проверку. Кристиана могут обвинить в лжесвидетельстве, если информация о его брате подтвердится.