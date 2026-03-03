Ирина Роднина посетила День наставника в Дмитровском округе

Первый в России День наставника отметили 2 марта в Дмитровском техникуме визитом депутата Госдумы Ирины Родниной. Гостье показали обновленные мастерские и лаборатории, а также достижения студентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор техникума Ирина Александровская провела для Ирины Родниной экскурсию по учреждению. Депутату представили современные лаборатории для подготовки электриков, швей и автомехаников, а также базу для обучения специалистов по защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Александровская отметила, что модернизация стала возможной благодаря участию в программе «Профессионалитет» и поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в том числе при проведении капитального ремонта здания.

Отдельное внимание уделили направлению кулинарного искусства. Преподаватель Алла Фокина и выпускница техникума, педагог Виктория Бородина представили достижения студентов. Бородина является многократной победительницей российских и международных чемпионатов, недавно она завоевала золото чемпионата мира в Индии в номинации «поварское дело» и серебро за торт в стиле гжель. Победительницы областного чемпионата по пряничному делу подарили Ирине Родниной изделия с символикой Дмитрова.

В спортивном зале преподаватель физкультуры Лидия Трушникова предложила создать отдельную спортивную лигу для учреждений среднего профессионального образования, отметив высокие результаты студенток. Для учащихся также провели интерактивную игру о наставниках из фильмов и мультфильмов, организованную активистами «Молодой гвардии Единой России».

«Решая любой вопрос, мы всегда должны заботиться о том, каким будет наше завтра. И оно зависит от вас. Ваши наставники помогают вам идти по жизни и набираться знаний», — подчеркнула Ирина Роднина.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов заявил, что техникум стал современной площадкой для передачи опыта и развития молодежи. Он добавил, что инициатива о создании спортивной лиги для ссузов заслуживает поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.



«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.