Ирина Фаевская провела прием жителей в Красногорске

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. На встречу с омбудсменом пришли жители городских округов: Клин, Истра, Одинцово и Красногорск, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Сегодня люди обращались с просьбой помочь по вопросам трудоустройства, защиты от мошенничества, подтверждения трудового стажа для начисления пенсии, а также по жилищным вопросам. Всем заявителям были даны разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте: https://upch.mosreg.ru/feedback или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.