28 августа свой профессиональный праздник отмечают военные медики — специалисты одного из самых сложных направлений медицины. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила военных медиков с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Искренне поздравляю всех военных медиков с профессиональным праздником! Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу. Спасибо, что всегда помогаете нам устраивать встречи с нашими защитниками, которые проходят лечение, и нуждаются и в правовой помощи. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов», — сказала Ирина Фаевская.

Омбудсмен Подмосковья уделяет особое внимание защите прав участников специальной военной операции и их родственников. Совместно с представителями регионального фонда «Защитники Отечества» проводятся встречи на базе военных госпиталей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.