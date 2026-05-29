Иосиф Пригожин не согласился с рейтингом красоты стран

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, где Россия заняла четвертое место. Он заявил, что славянки заслуживают более высокой позиции, сообщает Life.ru .

World Population Review опубликовал рейтинг стран с самыми красивыми женщинами по итогам 2025 года. Россия заняла в списке четвертое место. Лидером стала Колумбия, также в пятерку вошли Польша, Греция и Чехия.

Иосиф Пригожин не согласился с результатами. Продюсер отметил, что субъективные критерии не способны в полной мере отразить природную привлекательность.

«Славянские девушки — русские, украинские и белорусские — всегда были на самой высокой ступени», — заявил Пригожин.

Он добавил, что у каждого свои представления о красоте, однако, по его мнению, эти страны должны находиться в первой тройке.

При составлении рейтинга учитывались разные данные: количество победительниц международных конкурсов красоты, происхождение знаменитостей и оценки экспертов.

