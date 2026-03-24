iOS-разработчик объяснил, из-за чего можно остаться без iPhone
Зарядка iPhone под подушкой, плохие провода и неродные аккумуляторы легко могут испортить американский смартфон, рассказал РИАМО ведущий iOS-разработчик Сергей Москвин.
Ранее владельцев устройств американской корпорации Apple напугали тем, что смартфон может перегреваться и ломаться из-за непрерывного использования VPN-сервиса.
Ведущий iOS-разработчик Сергей Москвин объяснил, почему такого не может быть. Специалист однако отметил, что неосторожный пользователь все же может испортить мобильный телефон.
«А вот что действительно может приводить к опасному перегреву iPhone и ломать их, так это использование некачественных зарядных устройств и кабелей. Также зарядка телефона под подушкой или в любых других условиях, когда затруднено его естественное охлаждение. Также техника может перегреваться в случае наличия физических неисправностей — особенно при использовании неоригинальных аккумуляторов», — заключил Москвин.
