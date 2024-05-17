Ионов: сбежавшая из дома Лия Заурбекова уехала из России

Девушка из Чечни, ранее сбежавшая из дома, Лия Заурбекова покинула территорию России, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов в своем Telegram .

«По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — сказано в публикации.

Также Ионов напомнил, что происходящее в ее жизни является семейным конфликтом, а Конституция России защищает право на личную жизнь и свободу действий.

«Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов», — добавил Ионов.

Правозащитник добавил, что фактов нарушения прав или законных интересов Заурбековой нет.

Ранее стало известно, что группа людей окружила отдел полиции в Москве, где якобы была чеченская девушка, пытавшаяся сбежать из дома, где она подвергалась «психологическому и физическому насилию». Позже в МВД сообщили, что девушку отпустили, и она уехала отдельно от родственников.