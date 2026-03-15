Ио прокурора Московской области Андрей Ганцев принял граждан в Домодедове

Исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев провел личный прием граждан в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках работы мобильной (выездной) приемной исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев совместно с Домодедовским городским прокурором Алексеем Жоровым провели личный прием местных жителей.

К представителям прокуратуры обратился 21 гражданин, их интересовали вопросы исполнения уголовно-процессуального, жилищного и социального законодательства, а также ремонта автомобильных дорог и детских площадок.

Кроме того, Андрей Ганцев выслушал участника специальной военной операции — ветерана боевых действий и принял от него обращение по вопросу предоставления ему мер государственной поддержки.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства.

По принятым обращениям Андрей Ганцев дал соответствующие поручения, взяв их ход и результаты исполнения под личный контроль.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление нарушенных прав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.