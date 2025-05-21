Инженерные коммуникации меняют в сквере у проходной РКК «Энергия» в Королеве

Продолжаются масштабные работы по благоустройству территории рядом с одним из крупнейших градообразующих предприятий Королева— РКК «Энергия». К рабочим на этой неделе присоединились сотрудники «Теплосети» и начали замену инженерных коммуникаций, которые пересекают сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Параллельно идут работы по демонтажу старого покрытия на тропинке со стороны БЦ «Белая медведица», выводится мусор. На площадке перед памятником В. И. Ленина уже завершено армирование и заливка бетона, скоро здесь приступят к укладке плитки.

Работы ведутся и на других дорожках сквера, также укладывается плитка, прокладываются кабеля под освещение и систему видеонаблюдения камер «Безопасный регион».

Кроме того, идут работы над оформлением сквера. Уже согласованы дизайн проекты МАФов (малых архитектурных формы) и памятного знака «Нулевой километр», как символа начала отсчета космической эры. Также ведется работа над информационными стендами, которые будут посвящены первооткрывателям космонавтики и деятельности градообразующего предприятий.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» и должны завершиться до конца лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.