Инвестпортал Подмосковья получил высокие оценки от экспертов и предпринимателей

Инвестиционный портал Московской области вошел в топ рейтинга инвестпорталов регионов России, подготовленный Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР). Эксперты высоко оценили качество информации, представленной на портале, а также удобство использования и доступность услуг для инвесторов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В частности, речь идет о подробной и качественной информации о доступных мерах поддержки и возможность для предпринимателей напрямую обращаться через ЦУР «Бизнес». Электронное взаимодействие — еще один плюс инвестиционного портала Подмосковья, поскольку все процессы проходят онлайн, что удобно для бизнеса.

«Мы постоянно общаемся с предпринимателями, учитываем их запросы и предлагаем новые решения для успешного развития бизнеса в регионе. За время работы с предпринимателями мы научились понимать и предугадывать их потребности. И можно уверенно сказать, что мы научились разрабатывать удобные, понятные и функциональные сервисы, направленные на развитие бизнеса», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что это в первую очередь касается инвестиционного портала Московской области. Он является единой точкой входа для предпринимателей и предоставляет широкий спектр возможностей для получения господдержки, консультаций, ознакомления с промышленной инфраструктурой региона и решения других вопросов. Платформа предлагает ряд бесплатных онлайн-сервисов и услуг, заявку на получение которых можно подать прямо на инвестпортале.

«Это ключевой информационный ресурс с новостями об инвестициях и возможностях для предпринимателей. Здесь предприниматели могут получить поддержку, воспользоваться онлайн-сервисами и калькуляторами, рассчитать аренду и подать заявку на получение услуг. Все они, кстати, предоставляются онлайн и в короткие сроки. А наша инвестиционная карта содержит информацию о более 12 тысячах объектов с фильтрами для поиска локации под бизнес. Участок можно найти самому, подать заявку на подбор специалистами Мининвеста или же предложить свою площадку», — сказала зампред Зиновьева.

Сегодня на инвестиционном портале Московской области размещено порядка 20 онлайн-сервисов, в том числе «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД», «Земля без торгов» и «Начни бизнес в индустриальном парке». Также на портале работает 7 онлайн-калькуляторов. Например, калькулятор мер поддержки позволяет рассчитать меры поддержки, подходящие конкретному проекту, всего за 5 шагов.

Также Екатерина Зиновьева рассказала о единой системе для обработки запросов предпринимателей ЦУР «Бизнес». Данный механизм позволяет собирать информацию от предпринимателей, необходимую для решения индивидуальных вопросов и выявления системных сложностей на региональном уровне. Система уже получила высокую оценку на федеральном уровне и была включена в региональный инвестиционный стандарт в качестве шестого обязательного элемента. ЦУР «Бизнес уже тиражируют в 12 российских субъектах, а остальные регионы активно работают над ее интеграцией.

Кроме этого, недавно на инвестпортале заработал новый онлайн-сервис «Промышленное кольцо Подмосковья». С его помощью можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий. Эта практика также рекомендована к тиражированию в других регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.