Инвесторов познакомят с возможностями локализации в Подмосковье

В г. о. Химки запустили Road Show «Земельные участки для бизнеса». Здесь пройдет целая серия встреч с бизнесом. Представители органов власти городского округа и приглашенные эксперты расскажут о земельных участках, которые планируется выставить на торги. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Инвесторам подробно расскажут о земельных участках, их технико-экономических характеристиках, а также условиях и порядке участия в аукционах. Встреч запланировано несколько: они начнутся в июле и продлятся в течение всего августа.

Ряд встреч пройдет в коворкинге «Старт» по адресу г. Химки, ул. Союзная, д. 3: 18 июля, 14:00–16:00; 1 августа, 14:00–16:00; 8 августа, 14:00–16:00; 15 августа, 14:00–16:00; 22 августа, 14:00–16:00.

Еще одна встреча состоится в пресс-центре в «Арена Химки» по адресу г. Химки, ул. Кирова, вл. 24: 25 июля, с 14:00 до 16:00.

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться.

Контактное лицо для регистрации Аскар Садыков: 8 (495) 573-31-62 (доб. 680), e-mail: invest@admhimki.ru.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.