Инвестиционная сессия состоится в Щелкове 29 марта

29 марта в усадьбе Гребнево городского округа Щелково состоится важное событие в мире бизнеса — инвестиционная сессия, организованная Общероссийским движением предпринимателей. Это отличная возможность для компаний, заинтересованных в привлечении инвестиций, продемонстрировать свои проекты и получить квалифицированную обратную связь от инвесторов и экспертов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников мероприятия ждет презентация собственных проектов перед широкой аудиторией, возможность обмена опытом с коллегами, шанс привлечь инвесторов и единомышленников для дальнейшего развития.

Встреча начнется в 15:00, участие бесплатно. Для включения проекта в программу необходимо отправить презентацию на электронную почту: pitch-odp@mail.ru.

Помимо инвестиционной сессии, для участников мероприятия пройдет бизнес-лекция от владельца усадьбы, бизнесмена Андрея Ковалева, на которой обсудят актуальные проблемы бизнеса, экономики и многое другое. Начало лекции — в 17:00.

Дополнительно для всех желающих в 13:00 будет организована бесплатная экскурсия по усадьбе. Сбор гостей пройдет у здания администрации (18+).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.