Инвалид после инсульта рассылал порно 8-летним детям в Свердловской области

В Свердловской области обнаружили инвалида, подозреваемого в растлении мальчиков через интернет. Мужчина, перенесший инсульт и почти утративший речь, рассылал детям порно, сообщает « ПОТОК ».

Московские следователи начали проверку после того, как родители двух 8-летних школьников из Бескудниково пожаловались на странные переписки в соцсетях. Выяснилось, что мужчина добавлялся в друзья к детям и отправлял им порно.

Оперативники установили личность подозреваемого — им оказался 45-летний житель отдаленного села в Свердловской области. У него вторая группа инвалидности после инсульта, из-за чего он почти не говорит и даже не мог полноценно давать показания.

Мужчину доставили в Москву. Его заключили под стражу.

