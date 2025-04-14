Интимные фото экс-жены Паши Техника Карицкой слили в Сеть

В Сети опубликовали интимные фотографии блогера Евы Карицкой, бывшей супруги покойного рэпера Паши Техника. В своем Telegram-канале она подтвердила достоверность этих снимков и заявила, что догадывается, кто слил фотографии.

По словам Карицкой, ее сильно шокировало то, что ее интимные фото появились в открытом доступе.

«Я не знаю, взломали или нет, откуда они появились, либо их кто-то слил (я даже догадываюсь кто). Зачем вы это делаете? Что за хайп? Зачем сейчас это выкладывать, мое личное?» — написала блогер.

Позже она в матерном ключе упомянула человека, которого подозревает в публикации этих снимков. По словам экс-жены Техника, она уже написала заявление в полицию на «больного взрослого ублюдка», которого считает причастным к сливу.

Позже Карицкая удалила эти сообщения.

Спустя время она опубликовала новый пост и призналась, что ее соцсети и личный iCloud пытались взломать. Карицкая также выразила недоумение, что «все удивлены» публикацией ее интимных снимков.

«Ладно, да, окей, была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это мое личное и фотки старые, ну да пофиг. <…> Но сливать личное — это уже сюр полный. Отстаньте от меня уже», — написала блогер.