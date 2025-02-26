Инти, Пача или Куско: москвичи могут выбрать имя для самца альпака

В Москве проводят опрос, чтобы выбрать имя для белоснежного самца альпака, обитающего в столичном зоопарке. На выбор предложены варианты: Инти, Пача, Куско и другие. Альпака, ставший первенцем пары Пуфика и Ватки, переехал из центра редких видов, расположенного под Волоколамском, сообщает «Царьград» .

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что горожане могут поучаствовать в выборе имени для альпака. В рамках проекта «Активный гражданин» запущено голосование, по результатам которого определится имя для нового обитателя зоопарка — белоснежного самца альпака.

Зоологи предложили 6 вариантов имени, некоторые из которых отсылают к культуре инков, приручивших этих животных около 6 тысячелетий назад. Среди предложенных имен — Инти, имя мифологического Бога солнца. Оно символизирует тепло и мягкую шерсть альпака, согревающую как солнечные лучи.

Другой вариант — Пача — переводится как «мир» и акцентирует уникальность каждого живого существа. Еще одно имя — Куско — в честь столицы древней империи инков. Имя Зефир отражает нежный и покладистый характер альпака. Кроме того, самцу могут дать имя Ватный Пуфик — в честь его родителей.

В связи со светлым окрасом шерсти самца, ему также может подойти имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что означает «белый».

Молодой альпака прибыл в Московский зоопарк в конце 2024 года из центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Он родился осенью прошлого года и стал долгожданным первенцем самца Пуфика и самки Ватки.