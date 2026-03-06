Интернет пропал в центре Москвы
Жители Центрального административного округа Москвы жалуются на неполадки с Сетью. У некоторых москвичей не работает ни мобильный интернет, ни Wi-Fi, сообщает «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, Сеть не работает именно в центре. Интернет отключают «по районам».
«Для понимания: еду по фиолетовой ветке, подъезжаю к кольцу („Таганская“), все вырубается моментально. Затем еду дальше, снова включается», — рассказал москвич, столкнувшийся с проблемой.
По его словам, на отключения Сети на данном участке пожаловались и другие жители. Между тем ряд магазинов был вынужден приостановить торговлю по техническим причинам.
В пятницу жители также жаловались на проблемы с мобильной связью.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.