Интернет пропал в центре Москвы

Жители Центрального административного округа Москвы жалуются на неполадки с Сетью. У некоторых москвичей не работает ни мобильный интернет, ни Wi-Fi, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, Сеть не работает именно в центре. Интернет отключают «по районам».

«Для понимания: еду по фиолетовой ветке, подъезжаю к кольцу („Таганская“), все вырубается моментально. Затем еду дальше, снова включается», — рассказал москвич, столкнувшийся с проблемой.

По его словам, на отключения Сети на данном участке пожаловались и другие жители. Между тем ряд магазинов был вынужден приостановить торговлю по техническим причинам.

В пятницу жители также жаловались на проблемы с мобильной связью.

