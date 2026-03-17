Перебои со связью бьют по такси, доставке и маркетплейсам, платформенная экономика может дать сбой, а люди — остаться без дохода, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

«Перебои с интернетом напрямую влияют на платформенную экономику, с которой сегодня связаны многие процессы в России. Именно интернет, маркетплейсы и электронные платформы позволяют вовлекать в экономическую деятельность огромное число исполнителей и заказчиков. При ограничении доступа к Сети, замедлении браузеров и мессенджеров эта система начинает испытывать серьезные трудности. В конечном счете платформенная экономика в ее нынешнем виде может просто перестать функционировать», — сказал Неживой.

Он добавил, что сейчас мы сталкиваемся с отсутствием интернета даже в крупных городах.

«Самая острая отрасль, где уже сломано немало копий, — такси. При ограничении интернета агрегаторы не работают. Мы видим это уже сейчас, при текущих ограничениях. Целая отрасль с миллионами водителей фактически выведена из строя, особенно в городах с интенсивным пассажиропотоком. Все это вызывает серьезное беспокойство», — отметил спикер.

Неживой уточнил, что в такси под удар попадают не только агрегаторы вроде «Яндекса» или «Максима».

«Это тысячи таксомоторных парков, которые закупают и локализуют машины, сдавая их в аренду водителям. Это миллионы водителей. Среди них — сотрудники МЧС, подрабатывающие после смены, женщины, занятые в клининге или доставке. Все они сейчас несут убытки», — рассказал эксперт.

