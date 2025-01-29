Интернет-энциклопедия «Рувики» представит обновления

В этом году российская интернет-энциклопедия «Рувики» представит серию технологических обновлений, сказал генеральный директор площадки Владимир Медейко.

Уже в январе в интернет-энциклопедии стало возможно пользоваться функцией пересказа с помощью искусственного интеллекта. Теперь планируется доработать интерфейс в соответствии с пользовательскими запросами и создать удобный рубрикатор.

«Также в течение этого года в энциклопедии планируется создать квизы, благодаря которым читатели смогут проверить свои знания. Еще одно новшество, ожидающее внедрения, — это упрощенный доступ авторов к платформе. Будет реализована „мастерская“ с предложением списка статей на доработку», — следует из сообщения.

Гендиректор «Рувики» назвал самые популярные разделы энциклопедии на языках народов России кроме русского. В лидеры попали марийский, башкирский, татарский, якутский и чеченский языки.

«Для нас это важное социальное направление — сохранение культурного наследия, обеспечение доступности образования, поддержании языкового разнообразия. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями, которые занимаются сохранением языков народов РФ», — сказал Медейко.