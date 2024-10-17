В Доме Широкова в Павловском Посаде проходят интересные выходные на которых есть возможность провести время с семьей, друзьями и близкими, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставочный зал «Дом Широкова» находится по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, д. 9.

Там проводятся программы выходного дня: каждую субботу в 11:00 экскурсия по родному городу, по воскресеньям в 11:00 вас ожидает чаепитие в старинном стиле. На субботней экскурсии предлагается пешеходная прогулка по старому городу, где можно узнать много интересных фактов из истории города, познакомиться с прошлым города, с историей его храмов. По воскресеньям можно отведать чай с баранками из старинного русского самовара в уютной обстановке купеческой гостиной, поиграть в старинные русские игры и окунуться в историю, почувствовав себя частью купеческого сословия.

Перед посещением нужно зарегистрироваться и позвонить по телефону 8-49643-2-05-59.

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