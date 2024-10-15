Интерес к инженерным профессиям повышается в нефтеперерабатывающей отрасли

Специалист «Газпромнефть — смазочные материалы» Дарья Москаленко стала героиней научно-популярного фильма об уникальных профессиях в сфере нефтепереработки, сообщает пресс-служба завода.

Материал посвящен карьерному пути молодого сотрудника, занимающегося разработкой рецептур моторных масел. Премьера фильма состоялась в главном концертном зале Фрязинской детской школы искусств.

В свои 27 лет Дарья Москаленко ведет одно из ключевых направлений научно-исследовательской деятельности компании, разрабатывая и тестируя современные смазочные материалы для автомобильных двигателей и индустриального оборудования.

«Все достижения компании — это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз „Газпром нефти“ — „Энергия в людях“. Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации — будь то наука, образование, волонтерство, спорт», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он добавил, что история героини фильма — пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии.

Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино, в свою очередь, отметил, что в основе сотрудничества с «Газпромнефть-СМ» — единый взгляд на то, что является «двигателем» для непрерывного развития людей и территорий, на которых они живут.

«Нужно создавать условия для развития и самореализации жителей нашего наукограда, чтобы их энергия и целеустремленность помогали улучшать мир вокруг — будь то профессиональные результаты, важные в отрасли, добрые дела на благо города, поддержка образования, культуры, спорта. Создавая эти условия, мы вместе инвестируем в будущее Фрязино, повышаем его привлекательность для жизни», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

Автором фильма выступил известный тележурналист, создатель научно-просветительских фильмов, лауреат российских и международных кинофестивалей Антон Войцеховский.

«В любом деле основа успеха — не только профессионализм, самоотдача, работоспособность, но и увлеченность человека тем, чем он занимается. В процессе подготовки фильма я общался с самыми разными специалистами „Газпромнефть-СМ“. Меня поразило, насколько высока степень вовлеченности в работу у сотрудников компании. Это люди, влюбленные в профессию, знающие ее в мельчайших нюансах. Такие примеры по-настоящему вдохновляют и заряжают энергией», — заключил Антон Войцеховский.