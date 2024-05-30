Интерактивный пол появился в школе № 10 Серпухова

Новый интерактивный пол в школе № 10 Серпухова позволяет изучать мир в формате игры. Школьники, отвечая на вопросы, должны будут наступать на правильные ответы.

МБОУ СОШ № 10 заняла второе место в конкурсе «Вклад в будущее» в группе 1400+ обучающихся человек. В рамках реализации субсидии в школу было приобретено интерактивное оборудование, обустроены рабочие места, закуплено 3D-оборудование и многое другое. Одно из приобретений — интерактивный пол.

Благодаря интерактивному полу ученики начальных классов проходят новые темы уроков в формате игры. Данная система пробуждает у детей интерес к изучаемому предмету.

«Этот пол интересный и помогает мне учить алфавит, потому что мы учим буквы на русском языке. Стало веселее заниматься, и лучше он запоминается», — сказал ученик начальной школы Алексей Веденев.

Играть можно группами, а можно участвовать всем классом в игровых заданиях. Школьникам необходимо отвечать на заданные вопросы, наступая на правильные ответы или выполняя другие движения в игровой зоне в соответствии с типом игры.

«Учреждения образования продолжают становиться современнее и комфортнее благодаря победе в конкурсе „Вклад в будущее“. В этом году конкурс будет продолжен. Уверен, что многие образовательные учреждения удастся обновить и сделать соответствующими времени», — отметил ранее глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.