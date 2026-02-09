Эксперт Кырлан: уровень интеллекта зависит от образа жизни и среды вокруг

Уровень интеллекта во взрослой жизни зависит не столько от «врожденных способностей», сколько от образа жизни и среды, в которой живет человек, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Современные исследования показывают, что врожденные особенности задают определенный диапазон когнитивных возможностей, однако реальный уровень интеллектуального функционирования во взрослой жизни в значительной степени определяется образом жизни», — сказал Кырлан.

Он добавил, что когнитивные способности — не фиксированная величина: они чувствительны к условиям, в которых человек живет и работает.

«Питание, сон, уровень физической активности, характер умственной нагрузки и социальная среда напрямую влияют на скорость мышления, память и способность к обучению. Поэтому говорить о „предопределенном IQ“ некорректно — потенциал может как развиваться, так и деградировать», — рассказал эксперт.

