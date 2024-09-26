Интегратором платформы корпоративных коммуникаций DION стал Wone IT

Компания НОТА (Холдинг Т1), разрабатывающая российское ПО, и отечественный системный интегратор Wone IT начали стратегическое партнерство. Сотрудничество направлено на масштабные проекты в области импортозамещения ПО. Сейчас компании за счет объединения проектного опыта Wone IT и продуктовой экспертизы НОТА прорабатывают возможности создания центра компетенций, который позволит подходить к дистрибуции и развитию отечественных решений комплексно.

В продуктовый портфель Wone IT вошла платформа DION. Благодаря партнерству расширится опыт интегратора в области передовых ВКС-технологий. В свою очередь команда DION получит доступ к обширной клиентской, в которую входят представители крупных компаний, производственной, финансовой, телекоммуникационной и других отраслей. По оценкам партнеров, благодаря сотрудничеству получится более эффективно продвигать и развивать комплексные проекты на рынке России.

«Для НОТА критически важно объединять усилия с технологическими лидерами, которые одинаково хорошо понимают специфику различных отраслей. Системный интегратор полного цикла Wone IT обладает именно такой экспертизой, подтвержденной успешными проектами комплексного внедрения корпоративных решений: от инсталляции и настройки до технической поддержки. Чтобы максимально использовать этот потенциал, команда DION уделяет особое внимание передаче опыта и обучению специалистов Wone IT специфике продукта», — подчеркнула директор партнерской сети вендора НОТА (Холдинг Т1) Юлия Ларина.

Она добавила, что благодаря этому у клиентов появится не просто ВКС-платформа, но и комплексный подход к ее внедрению и сопровождению.

«Включение DION в наш продуктовый портфель — стратегически важный шаг на пути к предоставлению клиентам максимально широкого спектра корпоративных ИТ-решений от российских разработчиков. Наша экспертиза в сочетании с высокой технологичностью и гибкостью платформы DION позволит заказчикам вывести эффективность бизнес-процессов на новый уровень. НОТА, как и мы, заинтересованы в выстраивании долгосрочного партнерства и развитии компетенций, необходимых для внедрения не только DION, но и других продуктов вендора», — отметил директор департамента инфраструктурных решений Wone IT Михаил Тверитнев.