Институт «Царьграда» организует «Форум будущего — 2050» — крупнейшее мероприятие в своей истории. Главная тема для обсуждения 9 и 10 июня в кластере «Ломоносов» МГУ — как будут выглядеть Россия и мир в середине XXI века.

«Нам нужен образ нашего будущего. Такой, чтобы людям хотелось там жить, рожать и растить детей. Это будет Россия творцов и созидателей. Великая империя со вселенской миссией. Мы должны возродить космическую мечту у миллионов детей и взрослых. Ведь это наш космос. Мы его открыли для всего человечества», — отметил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Речь пойдет о России, обладающей независимым цифровым геномом, об отечественном искусственном интеллекте, опирающемся на ценности страны, и о роботах, пришедших на смену низкоквалифицированным иностранным специалистам.

«На форуме мы с вами как раз и будем строить эту Россию будущего. Пока в идеях, в дизайне, в образе», — подчеркнул Малофеев.

Однако без создания образа будущего невозможно разработать план для его достижения: чтобы определить направление движения, необходимо ясно видеть конечную цель, добавил он.

Малофеев обратился ко всем заинтересованным лицам, к мечтателям и визионерам, к первооткрывателям и стартаперам.

«Если у вас есть хорошие планы на наше общее будущее, мы хотим помочь вам их реализовать», — заключил учредитель «Царьграда».

Регистрация на мероприятие уже открыта.