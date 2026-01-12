Институт омбудсмена по правам человека в Московской области отметил 25-летие

Институт уполномоченного по правам человека в Московской области 12 января отметил 25 лет со дня основания. За это время служба стала важной частью системы защиты прав граждан и рассмотрела почти 190 тысяч обращений, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Московской области» был принят 12 января 1999 года. Создание института омбудсмена стало ответом на потребность общества в эффективной защите прав и свобод граждан. Московская область одной из первых в России реализовала право на введение должности регионального уполномоченного.

За 25 лет работы институт омбудсмена обеспечил связь между жителями региона и органами власти. На посту уполномоченного трудились Сергей Крыжов (2001–2006), Александр Жаров (2006–2015), Екатерина Семенова (2015–2022). С октября 2022 года должность занимает Ирина Фаевская.

«Основная задача уполномоченного — содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан. Это кропотливая работа, требующая профессионализма и чуткости к людским проблемам», — рассказала Ирина Фаевская.

За четверть века подмосковные омбудсмены рассмотрели почти 190 тысяч обращений, подготовили 25 ежегодных и 37 специальных докладов, а также провели правовые мониторинги. Особое внимание уделяется профилактике нарушений, правовому просвещению и взаимодействию с органами власти и гражданским обществом.

Институт уполномоченного по правам человека занял значимое место в системе правозащиты региона и продолжает совершенствовать свою работу с учетом современных вызовов.

