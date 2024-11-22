Instagram* заработал без VPN в России
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В некоторых регионах России заработал Instagram* без использования VPN. В этом убедился корреспондент РИАМО.
Некоторым россиянам стал доступен полный функционал соцсети без использования VPN: можно посмотреть посты, истории, reels и отправить сообщения. Некоторые пользователи также отмечают, что все грузит намного лучше, чем с использованием VPN.
Однако воспользоваться сервисом без VPN могут не все.
Сервис стал доступен без использования сторонних сервисов в разных уголках страны — в Москве, Санкт-Петербурге, в Сибири и на Крайнем Севере, и так далее.
*Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в Российской Федерации.