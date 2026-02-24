Инспекторы устранили нарушения во дворах Подмосковья за неделю

Инспекторы проверили содержание дворов и общественных пространств в Подмосковье с 16 по 22 февраля и добились устранения выявленных нарушений в ряде округов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролирует состояние дворовых, общественных и придомовых территорий. С 16 по 22 февраля специалисты организовали работы по приведению объектов в нормативное состояние в нескольких муниципалитетах региона.

В Талдоме опилили ветви аварийного дерева у дома № 10 в Юбилейном микрорайоне. Во Фрязине устранили подтопление двора возле дома № 16 на улице Полевая. В Чехове смонтировали усиленный козырек над подъездом дома № 7/16 на улице Полиграфистов.

В Шатуре, в городе Рошаль, очистили кровли 20 домов на улице Урицкого. В Пушкинском заменили аварийную запорную арматуру на техническом этаже дома № 2 в поселке Зеленый городок. В Красногорске отремонтировали мусоропровод в подъезде № 7 дома № 24 на улице Успенская, а в Павлово-Посадском округе очистили от снега детскую площадку у дома № 29 на улице Ленина в Электрогорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.