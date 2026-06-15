Инспекторы проверили благоустройство в округах Подмосковья

Инспекторы проверили содержание дворов и общественных территорий в Подмосковье 13–14 июня и проконтролировали устранение нарушений в ряде округов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Мытищах заасфальтировали внутридворовый проезд у дома № 18К1 на улице Летная. В Лобне выполнили локальный ремонт кровли и очистили от мусора чердачное помещение дома № 16 на улице Крупской. В Дмитрове провели герметизацию межпанельных швов в доме № 11 в микрорайоне Аверьянова.

В Солнечногорске отремонтировали малые архитектурные формы возле дома № 2 в поселке Голубое на улице Родниковая. В Дубне покрасили игровые элементы рядом с домом № 8 на улице Попова.

В Балашихе сделали ямочный ремонт в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова у дома № 10 и в микрорайоне Кучино на Центральной улице у дома № 43. В Реутове заменили резиновое покрытие на спортивной площадке возле дома № 18/2 на улице Комсомольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.