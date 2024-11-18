Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья провели 883 технических осмотра за неделю

Гостехнадзор министерства экологии и природопользования Московской области эффективно выполнил на прошлой неделе свои функции по регистрации и эксплуатации самоходных машин и аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы смогли зарегистрировать 646 единиц самоходной техники, что позволит контролировать соблюдение правил эксплуатации. Именно во время предоставления регистраций наши инспекторы обычно фиксируют такие нарушения, как расхождения в номерах техники, расположении, а также в поддельных маркировках двигателей. Подобные нарушения влекут за собой строгие административные санкции для граждан.

Кроме регистрационных действий, Гостехнадзор провел 883 технических осмотра. Граждане активно пользуются этой услугой, что говорит об их высоком доверии к нашей работе по проверке работоспособности самоходной техники. Постоянная работа в этой области, позволяет предотвратить аварийные случаи и улучшить безопасность использования техники.

Важным элементом работы ведомства, является также постоянное обновление и выдача удостоверений машиниста- тракториста. За последнюю неделю, 524 удостоверения получили граждане, обратившиеся по данной услуге.

При этом, Гостехнадзор проводит полный цикл услуг в сфере выдачи удостоверений, который включает в себя также экзамены, которых было проведено 383

Напомним, что все вышеуказанные услуги по самоходной технике можно получить на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.