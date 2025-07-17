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В Балашихе в ЖК «Героев» откроется самая большая школа

В ЖК «Героев» микрорайона Железнодорожный завершилось строительство новой школы на 1 320 мест. Учреждение станет еще одним корпусом школы № 15. И откроет свои двери в новом учебном году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это современный учебный комплекс, отвечающий всем последним стандартам. Здесь есть просторная столовая, актовый зал на 600 мест и два спортивных зала, стадион и детская площадка», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Здание рассчитано на 55 классов. Все учебные помещения образовательного учреждения спроектированы с учетом возрастных особенностей детей.

Это второй образовательный объект, построенный в ЖК «Героев» в этом году. Еще один — это детский сад на 220 мест. Он уже готов. Сейчас подрядчик завершает процесс получения заключения о соответствии и разрешение на ввод.

Строительство школы и детского сада ведется в микрорайоне по инвестиционной программе в рамках комплексного развития территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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