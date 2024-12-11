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Инспекторы ГИБДД провели беседу со школьниками в Ступине

Сотрудник Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино в рамках акции «Засветись!» провел профилактическую беседу с учащимися начальных классов одного из образовательных учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мероприятие было направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», — уточнили в ОМВД по городскому округу Ступино.

Полицейский рассказал школьникам, как не спровоцировать аварию и не стать жертвой невнимательного водителя. Ребята повторили основные правила пересечения проезжей части, узнали о принципах работы световозвращателей на одежде, виды и способы крепления фликеров.

«Особое внимание было обращено на ошибку многих пешеходов, пересекающих проезжую часть, — отвлекаться на телефоны и наушники», — отметили в ОМВД по городскому округу Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.