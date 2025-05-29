Инспекторы ГИБДД Одинцова провели в детсаду акцию «Правила знай и соблюдай»

В преддверии дня защиты детей сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления образования администрации Одинцовского округа и отрядом ЮИД «Светофор» из Одинцовской СОШ № 12 провели мероприятие «Правила знай и соблюдай» с воспитанниками детского сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помощники Госавтоинспекции в игровой форме рассказали малышам о важности знаний правил дорожного движения и необходимости их соблюдения. Напомнили о правилах перехода проезжей части и опасности игр вблизи дорог, а также обязательном использовании на своей одежде световозвращающих элементов.

Автоинспекторы в свою очередь объяснили, какие опасности «дорожные ловушки» могут подстерегать на дорогах и как их избежать.

В завершении мероприятия малышам раздали световозвращающие аксессуары и сладкие подарки, а затем дети и гости стали участниками тематического флешмоба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.