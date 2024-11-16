Инспекторы ГАИ Люберец провели урок по изготовлению световозвращателей

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» организовали для школьников городского округа Люберцы мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инспекторы напомнили учащимся 3-х классов школы Люберец о правилах безопасного участия в дорожно-транспортной среде и разобрали причины ДТП с участием детей в целях недопущения несчастных случаев. А также рассказали ребятам о видах и «защитных» свойствах световозвращающих предметов, необходимых пешеходам с наступлением осеннего периода.

Организаторы занятия подсказали, где лучше крепить их, чтобы быть видимым водителю на дороге, предложили принять участие в мастер-классе по изготовлению световозвращающих аксессуаров на рюкзаки.

О важности использования пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток рассказали ребятам и юные инспекторы движения «Дорожный патруль».

Инспекторы призывают юных участников дорожного движения использовать на одежде и рюкзаках световозвращающие элементы. При сокращении длительности светового дня и в условиях недостаточной видимости световозвращающие аксессуары способны сделать ребенка на дороге заметным для водителя, и тем самым снизить риск попадания ребенка в дорожно-транспортное происшествие.

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