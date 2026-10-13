Инсайдеры раскрыли предполагаемые сроки выхода GTA VI на ПК

Компьютерная версия долгожданного экшена Grand Theft Auto VI может стать доступна игрокам уже в первом квартале следующего года. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости » со ссылкой на зарубежное отраслевое издание GamesBeat.

По информации профильных источников из индустрии видеоигр, знакомых с графиком студии Rockstar Games, релиз проекта на ПК ориентировочно намечен на отрезок с января по март 2027 года. Официальные представители компании-разработчика комментировать утечку отказались.

Выход проекта на консолях запланирован на 19 ноября 2026 года. В случае подтверждения инсайдерских данных временной разрыв между консольным и компьютерным релизом составит всего несколько месяцев.

Такой график выхода игры существенно быстрее по сравнению с выпуском GTA V. Тогда владельцам персональных компьютеров пришлось ждать релиза практически два года.

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