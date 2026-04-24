Иностранца накажут за изнасилование юной москвички в автобусе

Иностранца будут судить за изнасилование девушки в автобусе в Москве

В столице будут судить иностранца за насильственные действия сексуального характера по статье 132 Уголовного кодекса России. Он совершил их в столичном автобусе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 25 февраля. Мужчина ехал в салоне автобуса в Москве.

Затем, действуя неожиданно, совершил против девушки 2003 года рождения насильственные действия сексуального характера. Мужчина вину не признал.

Его заключили под стражу. Дело отправили в суд для рассмотрения.

