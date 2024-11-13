По мнению ученых, инопланетяне могут находиться намного ближе, чем мы думаем: всего в 1,7 млрд миль от Земли — на спутнике Урана, Миранде, сообщает «Вечерняя Москва».

Исследователи из Лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса сделали новое открытие. Они нашли доказательства существования океана под поверхностью Миранды. Есть высокая вероятность, что он может поддерживать жизнь.

Это предположение основано на данных, полученных от «Вояджера-2». Космический зонд стал единственным запечатлевшим поверхность Миранды в 1986 году, и его снимки продемонстрировали ландшафт, изобилующий крупными уступами и кратерами. Ученые уверены, что такой рельеф может быть объяснен наличием океана под его поверхностью.

Кроме того, в Румынии обнаружили крупный алюминиевый объект возрастом около 250 тыс. лет. Это открытие сформировало мнение, что артефакт подтверждает теории, предполагающие визиты инопланетных существ на Землю, особенно учитывая, что человечество начало активно использовать этот металл всего более 200 лет назад.

Также несколькими неделями ранее зарубежные астрономы зафиксировали сигнал, возможно исходящий от внеземной цивилизации, сообщил британский документалист Саймон Холланд, который ранее работал с NASA. Он также отметил, что вскоре будут представлены убедительные доказательства существования инопланетного разума. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт подчеркнул, что большинство таких сигналов на самом деле являются отражениями естественных процессов, происходящих во Вселенной.

«Это абсолютно естественно. Причем с каждым годом их анализ делается все более тщательно. И итог „расшифровки“ всегда один — опровержение того, что сигналы отправляются внеземным разумом», — отметил Эйсмонт.

Политолог и социолог Михаэлис Галицкий подчеркнул, что американские ученые прилагают множество усилий для того, чтобы подтвердить, что именно они первыми установили контакт с инопланетянами. Это стремление обусловлено рядом факторов: информационной борьбой с Россией и Китаем, неясностью вокруг первого полета человека на Луну, а также желанием прорекламировать свои высокие технологии.