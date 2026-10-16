Инна Лисовская встретилась со студентами Одинцовского филиала МГИМО

Во вторник, 13 октября, в Клубе молодых исследователей Одинцовского филиала МГИМО прошла встреча «Диалог без галстуков» с Инной Лисовской — журналистом-международником, ведущей российско-азербайджанского канала «Москва-Баку» и режиссером-документалистом.

Участники обсудили работу информационной среды, создание журналистских материалов и документальных проектов. Лисовская поделилась профессиональным опытом, рассказала о тонкостях работы с международной повесткой и о том, что обычно остается за кадром.

В завершение студенты поблагодарили Инну Анатольевну за открытый разговор и возможность узнать о журналистике изнутри. Клуб молодых исследователей продолжает проводить встречи для обмена знаниями, открытого диалога и научного развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.