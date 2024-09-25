Инициативы по текстильному шерингу обсудили в Торгово-промышленной палате

В Торгово-промышленной палате РФ 20 сентября прошло заседание Комиссии по законодательному обеспечению развития зеленой экономики на тему «Экономика замкнутого цикла в текстильной отрасли». Председателем мероприятия выступил Игорь Забралов, заместитель главы Совета ТПП РФ по вопросам экономики замкнутого цикла и экологии, а также директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора. Участники встретились для обсуждения проблем и решений, касающихся переработки текстильных отходов в России, сообщила пресс-служба РЭО.

Андрей Рудаков, возглавляющий департамент вторичных материальных ресурсов РЭО, рассказал о направлениях государственной политики по переходу к экономике замкнутого цикла. Он отметил важность создания инфраструктуры для переработки различных видов текстильных отходов, с целью максимального использования вторичных ресурсов в экономике.

По мнению Рудакова, лишь около 3% от общего объема текстильных отходов перерабатывается, что делает их одним из самых трудных видов отходов для утилизации.

Основным направлением государственной политики для перехода к экономике замкнутого цикла Рудаков считает сокращение образования текстильных отходов. Также он подчеркнул важность принятия Концепции минимизации образования отходов, утверждение которой ожидается к концу года.

Развитие системы аренды (шеринга) является ключевым направлением в минимизации образования текстильных отходов. Шеринг не только соответствует принципам циркулярной экономики, но и помогает оптимизировать экономические расходы, консолидация отходов у одного производителя упрощает их сбор и утилизацию.

В заседании приняли участие представители Минприроды России, Минпромторга России, Социального Фонда России, перерабатывающие компании, а также фирмы, предоставляющие спецодежду и хозяйственный текстиль в аренду, и отраслевые ассоциации.