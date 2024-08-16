Инициатива школ: эксперт объяснил отказы пускать учеников в 10 класс

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал отказы некоторых российских школ переводить выпускников 9 классов в 10 класс. По его словам, это воля самих учебных заведений, а в целом подобные решения могут быть «не совсем обоснованными», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Сложно сказать, в связи с чем обострились отказы от перевода детей в 10 класс и почему это произошло именно в этом году. <…> Все-таки это не политика государства, а инициативы конкретных школ», — сказал карьерный консультант.

Колледжи должны проводить более обширные PR-кампании, больше информировать о преимуществах среднего специального обучения. Кроме того, поступить в вуз можно и после колледжа, напомнил Валинуров.

По его мнению, молодой человек, обучающийся в институте сразу после школы, не до конца понимает ценность своего образования и профессии. Их можно лучше осознать, получая практику на рабочем месте после колледжа, считает Валинуров.

Он также отметил, что мнение о том, что отказы в приеме в 10 класс могут быть связаны с дефицитом работников технической сферы, действительно имеет право на существование.

«В связи с увеличением количества производств, с импортозамещением и с тем, что растет военно-промышленный комплекс, рабочих на заводы нужно в разы больше», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в 2022-2023 учебном году ситуаций с отказом в поступлении в 10 классы все же не фиксировалось.