Информационную доску «Здесь живет участник ВОВ» разместили в Волоколамске

В преддверии 80-летия Победы на фасаде дома в деревне Судниково, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Волоколамского муниципального округа Виктор Иванович Дриго, установили информационную табличку с надписью: «Здесь живет участник Великой Отечественной войны». Об этом сообщила пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа.

Поздравить ветерана приехал заместитель главы Волоколамского округа Евгений Смирнов, собрались родственники, соседи. Это событие стало праздником для деревни.

«Установка таблички — не просто формальность, а знак глубокого уважения и благодарности поколению победителей, отстоявших мир и свободу», — сказал Евгений Смирнов.

Виктор Иванович, несмотря на почтенный возраст, а ему уже 100 лет, встретил гостей с улыбкой. Он поделился воспоминаниями о фронтовых буднях, о товарищах, с которыми плечом к плечу сражался за Родину. Его рассказ — это живая история, которую необходимо передавать из поколения в поколение.

Евгений Смирнов от имени всех жителей Волоколамского округа поблагодарил Виктора Ивановича за его подвиг и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Он подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне — это святой долг каждого из нас, и такие таблички — один из способов сохранить эту память для будущих поколений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.