Имущество экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова может перейти государству

Имущество экс-министра обороны Тимура Иванова, проходящего по делу о коррупции, в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства, пишет РИА Новости .

Согласно материалам дела, в соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда имущество может быть конфисковано.

8 лет назад в отношении Иванова возбудили уголовное дело о растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате свыше 200 млн рублей на приобретении и продаже паромов для Керченской переправы. Еще одним фигурантом дела стал глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

В конце апреля текущего года Иванова и его подельника задержали по подозрению в крупной взятке на сумму около 1 млрд рублей. При этом свою вину в суде высокопоставленный офицер не признал.