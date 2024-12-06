«Имиджинариум добрых дел» организовали егорьевские волонтеры

Егорьевский Молодежный центр «Маяк» организовал очередной «Имиджинариум добрых дел» для всех, кто любит и умеет или хочет научиться творить добро. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На протяжении 2-х недель 50 представителей 14-ти команд молодежи из разных учебных заведений Егорьевска, выполняя задания организаторов, совершали добрые поступки. За это они получали баллы.

Игра прошла в несколько этапов:

На первом — участники подтверждали своё участие, рассказывали о своей жизненной позиции, отношении к добровольчеству.

Вторым этапом стало непосредственное выполнение добрых дел. Участники помогали расчищать снег пожилым людям, кормили бездомных кошек и собак, делали домашние задания с младшими сёстрами и братьями и много другое. Всего было выполнено 14 добрых дел.

На третьем этапе — брали интервью у молодых людей из разных городов с целью выявления их интересов.

В рамках 4-го этапа участники проводили патриотические акции.

Заключительной частью стала разработка и защита мини-проекта на тему реализации мероприятия, которое было бы интересно молодёжи Егорьевска.

Имиджинариум добрых дел волонтеры Молодежного центра проводят с 2018 года. Победителем в этом году стала команда Спортивного училища № 5. Её представили члены студенческого совета и волонтерского объединения «Мы всегда рядом».

«В ходе выполнения этапов у участников игры сформировалось общее представление о доброте, как о ценном качестве человека, развивались такие социальные качества, как взаимопомощь и дружеские взаимоотношения, логическое мышление, внимание и воображение. От души поздравляем наших красавиц, желаем им дальнейшего развития и реализации задуманного!», — написали в сообществе СУ № 5 во «ВКонтакте».

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.