Фермер из Клина нашла оригинальный способ продвижения агротуризма, предложив новый формат праздников. Теперь на пасеке «Золино» можно провести день рождения в компании пчел. Первое такое торжество состоялось в сентябре, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Именинник получил не только вкусный мед в подарок, но и множество ярких впечатлений. На празднике гостей ждали разнообразные активности: участие в весёлой эстафете, увлекательная лекция о пчёлах от Марии Губакиной, знакомство с устройством улья и чаепитие с травяным чаем и праздничным тортом. Кроме того, гости прошли мастер-классы по изготовлению свечей и откачке меда, а завершилось празднование фотосессией на специально подготовленной тематической зоне.

Каждый желающий может отпраздновать свой день рождения на пасеке. Для этого нужно связаться с Марией Губакиной, руководителем пасеки.

Пасека «Золино» расположена в деревне Золино на территории усадьбы Золино-Никольское, в живописном уголке природы. Она регулярно участвует в выставках, форумах и фестивалях, продвигая пчеловодство и натуральные продукты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.