Иллюзионисты из Долгопрудного победили на фестивале «Маги в парках»

Иллюзионисты Михаил и Елена Нечаевы из Долгопрудного победили в номинации «Ментальная магия» на областном фестивале «Маги в парках», который завершился в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне завершился второй фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках». В финале выступили 39 участников, которые боролись за возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.

В номинации «Ментальная магия» победила семейная пара из Долгопрудного Михаил и Елена Нечаевы. В шоу «Контакт» Михаил взаимодействует со зрителями в зале, а Елена со сцены угадывает происходящее.

Михаил занимается иллюзионным искусством с детства, а Елена позже стала его партнером на сцене. Супруги жили и гастролировали в разных городах, затем решили поселиться в Долгопрудном.

«Эта победа помогла нам убедиться в своих возможностях и дала мощный импульс к дальнейшему развитию. Теперь в планах — разработка новых шоу-номеров и покорение новых творческих вершин», — рассказала Елена Нечаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.