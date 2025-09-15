Иллюзионисты из Балашихи вышли в финал фестиваля «Маги в парках»

Сразу три представителя городского округа Балашиха стали финалистами фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках», который проходит в Московской области под кураторством братьев Сафроновых. В номинации «Сценическая магия» успешно выступили Антон Рукосуев и сестры Анфиса и Таисия Ахмедшины, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль объединяет начинающих и опытных артистов, которые демонстрируют свое мастерство в различных жанрах. В категории «Сценическая магия» участники показывают трюки с небольшим реквизитом — кольцами, голубями и другими классическими элементами.

В фестивале принимают участие иллюзионисты в трех возрастных категориях: 6-11 лет, 12-17 лет, 18 лет и старше.

Завершающим этапом проекта станет гала-концерт, который пройдет 21 сентября. Именно там финалисты из Балашихи поборются за главный приз — возможность выступить в шоу братьев Сафроновых. Организаторами фестиваля выступили АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.