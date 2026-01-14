Иллюзионист Константин Загузин провел встречу с лицеистами в Павловском Посаде

Встреча с Константином Загузиным стала частью цикла мероприятий с интересными гостями, которые регулярно организуют для учащихся лицея. Иллюзионист рассказал школьникам о начале своей карьеры, трудностях на пути к успеху и о том, как ошибки помогли ему профессионально вырасти. Он подчеркнул, что за эффектными трюками всегда стоят труд, дисциплина и постоянное развитие.

Кульминацией мероприятия стало интерактивное сценическое шоу, в котором приняли участие зрители. Неожиданные повороты и участие школьников создали атмосферу настоящего удивления. Самые активные лицеисты получили в подарок набор юного иллюзиониста, разработанный самим артистом.

В завершение встречи прошел мастер-класс, где школьники освоили новый перформанс. Организаторы отметили, что подобные события расширяют представление о профессиональных возможностях и вдохновляют ребят на развитие своих увлечений. Благодарность за организацию выразили Константину Загузину и директору лицея Павлу Грязнову.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.