Иллюзия свободы: почему жизнь с родителями опасна для взрослых детей

Даже если совместное проживание с родителями продиктовано деньгами, психологически оставаться взрослым в такой ситуации почти невозможно, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Взрослый человек — это прежде всего автономный человек. Тот, кто может обеспечить себя самым необходимым: жильем, едой, одеждой. Это и отличает его от ребенка, который финансово зависит от родителей и вынужден согласовывать с ними свои желания и стремления», — сказала Гладких.

Она добавила, что есть такое понятие, как «дети-бумеранги». Они как будто выходят во взрослую жизнь, начинают становиться самостоятельными, но при этом остаются на содержании родителей, которые спонсируют их проживание, питание, одежду.

«В этой ситуации появляется иллюзия свободы: можно решать, куда пойти и что делать, снижается родительский контроль. Но рано или поздно — после окончания учебы или неудачного брака — такой человек возвращается обратно, в место, где его всегда примут и где все будет „в порядке“», — рассказала психолог.

Гладких отметила, что здесь работает интересный психологический механизм. Даже если родители не вмешиваются явно, не делают замечаний, человек все равно вынужден подстраиваться под родительскую систему.

«А если есть финансовая зависимость, то приходится еще и обосновывать свои траты, чтобы „не возбуждать интереса“. Это прямая дорога к формированию инфантильности, даже если изначально причина совместного проживания — чисто экономическая», — заключила специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.