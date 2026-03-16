«Смерть не лечится»: весной детей нельзя выпускать одних из дома

Умолять ребенка быть осторожным на весеннем льду — родительская иллюзия контроля. Мы думаем, что фраза «не ходи, утонешь» сработает как стоп-кран, но лобные доли мозга, отвечающие за прогнозирование фатального риска, у детей и подростков физиологически просто не дозрели. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Курьева

«Для них тонкий, блестящий лед — это не смертельная ловушка, а магнит, игра и вызов. Эволюционное чувство собственной неуязвимости и мощное влияние сверстников мгновенно стирают из памяти любые ваши лекции о безопасности. Ребенок искренне уверен, что успеет отскочить», — объяснила психолог.

По словам эксперта, в период межсезонья слова бессильны. Работает исключительно физический барьер.

«Если вы не можете поминутно отследить маршрут ребенка, если рядом есть водоем, а вы не рядом — запретите самостоятельные прогулки. Встречайте, провожайте, держите дома. Это тот редкий случай в психологии, когда жесткий диктат и временная гиперопека абсолютно оправданы. Подростковый бунт из-за ограничений потом разберете в кабинете терапевта, а смерть не лечится», — добавила Курьева.

Оправдывая жесткий способ ограничения от опасности, психолог сказала, что ледяная вода не дает второго шанса на усвоение урока, она забирает жизнь за несколько минут.

