Иконы за соседним столиком: где заканчивается стиль и начинается богохульство

Религиозные образы в заведениях сами по себе не проблема — все решает не интерьер, а то, что происходит внутри, сообщил РИАМО протоиерей Дмитрий Моисеев.

«В целом могу сказать, что, например, в монастырях трапезные, где монахи принимают пищу, тоже оформлены в богословском стиле. Там размещаются иконы, различные изображения, картины на религиозные темы. То есть само по себе использование подобных изображений в интерьере ресторана ничего плохого не несет. Вопрос в том, что именно там происходит», — сказал Моисеев.

По его словам, если на фоне религиозных изображений устраиваются какие-то непристойные действия, например, тот же стриптиз, тогда это можно расценивать как богохульство.

«А если все происходит в рамках приличия — обычный ресторан, люди просто приходят поесть, никаких непотребных действий не происходит, — то лично я ничего плохого в этом не вижу. Здесь все упирается именно в контекст и содержание происходящего», — добавил протоиерей.

